RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano fällt aus

Leipzig. RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano fällt laut Verein etwa zehn bis 14 Tage aus. Der 22-jährige Franzose zog sich beim 2:1-Sieg der Sachsen am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain "eine leichte Muskelfaserverletzung im hinteren, rechten Oberschenkel" zu, erklärte der Fußball- Bundesligist am Donnerstag. Schon nach Abpfiff des Champions-League -Gruppenspiels zeigte er mit besorgter Miene auf sein rechtes Bein.

Damit fehlt Upamecano an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ob ein Einsatz im Rückspiel der Champions League am 24. November in Paris möglich ist, hängt vom Heilungsverlauf ab. Glücklicherweise haben die Bullen nach dem Duell gegen den SC Freiburg, aufgrund der Länderspielpause knapp zwei Wochen lang keine Bundesligaspiele zu bestreiten. Allerdings fällt wegen der Verletzung wahrscheinlich auch Upamecanos eventueller Einsatz bei der französischen Nationalmannschaft ins Wasser.