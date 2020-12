RB Leipzigs Abwehrsorgen: Gvardiol könnte schon im Winter kommen

Leipzig. Josko Gvardiol s Wechsel zu RB Leipzig könnte eher über die Bühne gehen als geplant. Das berichtet der Kicker in seiner aktuellen Ausgabe. Der 16-Millionen-Euro-Transfer von Dinamo Zagreb an die Pleiße ist schon seit Monaten unter Dach und Fach. Eigentlich soll der Verteidiger bis zum Sommer 2021 bei den Kroaten auf Leihbasis weiter Erfahrung sammeln und dann in die Messestadt kommen. Vor allem angesichts des großen internationalen Interesses, das dem aktuellen RB-Abwehrchef Dayot Upamecano gilt. Es wird gemunkelt, dass das 18-jährige Ausnahmetalent den Franzosen perspektivisch ersetzen soll, wenn der doch irgendwann der Offerte eines anderen Clubs erliegt.

Zwar ließ RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche unlängst verlauten, dass aktuell kein Wintertransfer geplant sei. Aber die anhaltend schwierige Personalsituation in den Abwehr würde einen vorgezogenen Wechsel von Gvardiol rechtfertigen. Derzeit fallen bis zum Jahresende Lukas Klostermann und Benjamin Henrichs aus, ebenso Konrad Laimer im Mittelfeld. Bei der 0:1-Niederlage gegen Paris Saint-Germain hätte RB-Trainer Julian Nagelsmann lediglich auf Eric Martel zurückgreifen können, wäre ein Wechsel in der Verteidigung nötig gewesen.

Kommt der Kroate schon zum Jahreswechsel, könnte auch Dauerbrenner Angelino, der seit Saisonbeginn kein Pflichtspiel verpasst hat, eine Verschnaufpause einlegen. Auch Marcel Halstenberg, der zuletzt länger ausgefallen war, könnte der 18-Jährige ersetzen. Gvardiol entwickelte sich laut Verein in den vergangenen Wochen gut. Vor allem in den vier Europa-League-Spielen mit Zagreb zeigte er sich als Linksverteidiger in äußerst gutem Licht. Damit er bei den Kroaten auch sicher Spielpraxis erhält, zahlt RB Leipzig pro Einsatz zwischen 70.000 und 100.000 Euro an Dinamo.