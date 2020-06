RB Leipzigs Adams: "Gas geben, in jedem Training und in jedem Spiel"

Leipzig. Wenn man sich über den ersten New Yorker im RB-Dress erkundigt, kriegt man ausnahmslos Schönes um die Ohren. Tyler Adams kann am Ball alles, ist ein Mentalitätsmonster, arbeitet auch außerhalb der RB-Leibesübungen hart am Mann, ist beliebt bei Alt und Jung. Und er ist einer, der über den Tellerrand des Profi-Seins blickt. Einem Obdachlosen, der in der Nähe der Plagwitzer Brücke haust, kauften Tyler und seine Freundin Lebensmittel.

Adams, 21, über den Unterschied zwischen New York und Leipzig, die Partie bei der TSG Hoffenheim, Konsultationen beim österreichischen Fitness-Guru Franz Leberbauer und soziales Engagement.

Vom Big Apple in die Karl-Heine-Straße. Wie erlebt ein New Yorker die Stadt Leipzig? Dass in New York alles größer ist, muss ich ihnen nicht erklären. Aber die schiere Größe und der unglaubliche Verkehr bringt auch mit sich, dass alles länger dauert. Einkaufen, Essen gehen, von A nach B kommen, der Weg zum Training. Leipzig ist im Vergleich klein und fein. Ich fahre mit dem Fahrrad an den Cottaweg, bin in ein paar Minuten in der City, im Grünen oder am Wasser. Meine Freundin und ich fühlen uns hier sehr gut aufgehoben.

Wie haben Sie das Corona-bedingte Home Office gehandhabt? Wir wohnen super, haben viel Platz, eine Terrasse, einen Garten mit großer Rasenfläche, haben dort öfter gepicknickt.

Und Fußball gespielt? Ja, ich war auch am Ball. Mein Vermieter ist großer RB-Fan und technisch gar nicht so schlecht. Mir ist bewusst, dass es viele andere Menschen in dieser Zeit hart getroffen hat, dass sie beengt wohnen und mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und hatten.

Stimmt es, dass Sie einem Obdachlosen Lebensmittel geschenkt haben? Ja, meine Freundin hat für ihn ein paar Sachen eingekauft. Nichts Großes, ein paar Kleinigkeiten.

Wir würden gerne mit Ihnen über Ihren Instagram-Post in Sachen George Floyd sprechen. Dazu ist alles gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf Fußball.

Wie haben Sie das 1:1 gegen Paderborn erlebt? Wir hatten mehrfach die Chance zum 2:0 und wurden am Ende bestraft. So ist Fußball.

Gehört RB zu den besten vier Bundesliga-Mannschaften? Definitiv, zu 100 Prozent!

Das heißt, dass die Qualifikation zur Champions League unausweichlich ist? Das heißt, dass wir weiter Gas geben, in jedem Training und in jedem Spiel.

Neun Punkte aus vier Spielen würden reichen, um wieder Königsklasse zu spielen. So denke ich nicht, so denken wir nicht. Weshalb sollten wir uns beschränken? Wenn zwölf Punkte zu holen sind, wollen wir die haben. Ich zweifle keinen Moment an uns. Es ist alles da. Qualität, Leidenschaft, Realitätssinn.

Julian Nagelsmann war neun Jahre in Hoffenheim. Sie sollten sich am Freitag anstrengen, Mister Adams. Julian hat in Hoffenheim viel erreicht, es ist ein besonderes Spiel für ihn. Es ist auch ein besonderes Spiel für uns. Das Saisonende rückt näher, wir können einen weiteren wichtigen Schritt machen. Wir strengen uns übrigens immer an, Mister Schäfer.

Sie hatten lange mit einer Verletzung im Rumpfbereich zu kämpfen. Wie wichtig war das vorweihnachtliche Reha-Training bei Franz Leberbauer in Salzburg? Sehr wichtig und effektiv. Ich bin stabil, spüre, dass meine Top-Form wieder da ist. Jeder Spieler braucht Vertrauen in seinen Körper. Das habe ich schon seit Längerem wieder.