RB Leipzigs Amadou Haidara gegen Schalke erstmals im Kader – Forsberg startet

Vor kurzem hatte Rangnick noch angekündigt, den 21-Jährigen erst in der kommenden Länderspielpause vollends an die Mannschaft heranzuführen. "Doudou" präsentierte sich zuletzt im Training aber bereits so stark, dass sein Coach ihm schon bei der Pressekonferenz am Donnerstag einen vor Kaderplatz in Aussicht stellte.