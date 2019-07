RB Leipzigs Haidara zurück im Training, Cunha fehlt mit Gehirnerschütterung

Leipzig. Mit Amadou Haidara durfte RB Leipzigs neuer Chef-Coach Julian Nagelsmann am Dienstagvormittag den letzten Profi in der Saisonvorbereitung begrüßen. Der 21-Jährige hatte es mit der Nationalmannschaft Malis beim Afrika-Cup bis ins Achtelfinale geschafft und war dort Anfang Juli nach starken Leistungen und einer 0:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste ausgeschieden. Unter anderem hatte Haidara im letzten Gruppenspiel gegen Angola mit einem Traumtor den Sieg gesichert.

Erst nach der Niederlage im Achtelfinale konnte der Mittelfeldspieler seinen wohlverdienten Urlaub antreten und fehlte Nagelsmann deshalb in der ersten Hälfte der Vorbereitung sowie im Trainingslager im österreichischen Seefeld. Während die restlichen Roten Bullen am Montag einen freien Tag zur Erholung genossen, absolvierte der Winterneuzugang von Schwesterclub Red Bull Salzburg im Trainingszentrum am Cottaweg bereits seine obligatorischen Leistungstests.

Am Dienstag stand er dann bei der ersten von zwei öffentlichen Einheiten in dieser Woche wieder mit auf dem Rasen, wirkte fit und konnte alle Übungen absolvieren. Nicht mit dabei waren hingegen die längerfristig verletzten Hannes Wolf (Knöchelbruch), Tyler Adams (Adduktorenprobleme) sowie Jean-Kevin Augustin (Magen-Darm-Beschwerden) und Kevin Kampl (Belastungssteuerung).

Auch Stürmer Matheus Cunha verpasste die Einheit. Der 20-Jährige hat nach SPORTBUZZER-Informationen im Testspiel am Freitag gegen Stade Rennes (2:0) aus kürzester Distanz einen Ball gegen den Kopf bekommen und sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Am Dienstag arbeitete der Brasilianer deshalb individuell im Gebäude des Vereinsgeländes. Bei gutem Heilungsverlauf könne er bereits am Mittwoch wieder dosiert ins Training einsteigen.

Draußen ließ Nagelsmann derweil nach einer kurzen Aufwärmphase und einigen Passübungen im weitgehend freien Spiel trainieren. Die Worte des Trainers nach dem letzten Testspiel scheinen dabei Wirkung erzielt zu haben. Deutlich lauter als in den vergangenen Wochen schallten die Ansagen der Profis über den Platz. Nagelsmann hatte kritisiert, dass sein Team während es Spiels zu wenig kommuniziert. Während der Trainingsspiele übten auf dem vorderen Feld Kleingruppen Eins-gegen-eins-Situationen und Torabschlüsse. Vor allem in Sachen Konsequenz vor dem Kasten hatte der Chef-Coach zuletzt Nachholbedarf gesehen.

Am Mittwoch (11 Uhr) trainieren die Roten Bullen erneut öffentlich. Die restlichen Einheiten vor der Pflichtspiel-Generalprobe am Samstag gegen Aston Villa in der Red-Bull-Arena finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

