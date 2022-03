RB Leipzigs André Silva vor Duell mit Ex-Klub Frankfurt: „Wir brauchen die drei Punkte“

Ausverkauft: Das Liga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr) wird vor ausverkauftem Haus stattfinden. In der Bundesliga war das letztmals am 6. November beim 2:1 gegen Dortmund der Fall.

Gesundet: Routinier Kevin Kampl , 31, hat keine Ohrenschmerzen mehr, sich mit einem nervenden Tinnitus arrangiert, kann gegen die SGE spielen. Wie auch Dani Olmo , 23, der beim 6:1 in Fürth erkältet gefehlt hatte. Bedeutet für Coach Tedesco: Beinfreiheit wie in einem menschenleeren Kino.

André Silva trifft seine Ex: Die Eintracht kommt nach Leipzig. Mit Rückenwind? Die SGE spielt am Donnerstag, 21 Uhr, in Frankfurt gegen Betis Sevilla um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League, geht mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Rennen. André Silva, 26, wünscht seinem Ex-Verein alles erdenklich Gute, schließt dabei den kommenden Sonntag ausdrücklich aus. „Ich spiele für RB, wir brauchen die drei Punkte. Ich hatte eine tolle Zeit in Frankfurt, eine gute Beziehung zu allen.“ Insbesondere zu den heißblütigen Fans. „Sie haben mich immer unterstützt“, sagt Silva und hofft, dass sich die Anhänger an die gemeinsame Zeit erinnern. Und ihn am Sonntag nicht auspfeifen. Könnte anders kommen.