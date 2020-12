RB Leipzigs Angelino will mit Sieg gegen ManUnited Hinspiel vergessen machen

Leipzig. RB Leipzig kann sich den Einzug ins Achtelfinale der Champions League noch selbst sichern. Wenn sie einen Sieg gegen Manchester United am Dienstag (21 Uhr/Sky) holen, sind sie definitiv weiter. Die Niederlage aus dem Hinspiel (0:5) spielt für Trainer Julian Nagelsmann mittlerweile keine große Rolle mehr: „Jetzt haben wir andere Voraussetzungen.“ In einem eventuellen direkten Vergleich haben die Roten Bullen dennoch die schlechteren Karten. „Wir müssen gewinnen und das versuchen wir auch.“ Anzeige

Hinspiel-Niederlage schwer zu verdauen

Der Trainer glaubt, dass auch die Engländer die Begegnung in Leipzig als neues Spiel ansehen und nicht unbedingt, als die Partie gegen den Gegner, den sie schon mal besiegt haben. Denn: „Auch für sie ist es ein wichtiges Spiel. Wenn wir gewinnen und Paris gegen Basaksehir auch drei Punkte mitnimmt, dann kommt Manchester United nicht weiter“, erklärt er. „Aber wir werden trotzdem unser Bestes geben.“

DURCHKLICKEN: Bilder zum RB-Gastspiel bei Manchester United Letztlich chancenlos war RB Leipzig beim deutlichen 0:5 gegen Manchester United. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann zeigte gerade im zweiten Spielabschnitt eine enttäuschende Vorstellung und ergab sich in ihr Schicksal. ©

Die Klatsche in Manchester ist dennoch schwer zu verdauen, bestätigt RB Leipzigs Top-Scorer Angelino. „Jede Niederlage mit fünf Gegentoren ist schwer zu akzeptieren.“ Deshalb sieht der Spanier sich und die Mannschaft in der Pflicht, sich auf den Sieg zu fokussieren. „Hoffentlich können wir noch alles drehen und das Hinspiel vergessen.“

Dabei ist der Linksaußen in jedem Spiel aufgelaufen. Von Müdigkeit gibt es bei dem 23-Jährigen keinerlei Spuren. „Mir geht es gut und ich kann spielen. Ich will nach Möglichkeit jede Minute spielen. Ich fühle mich wohl und bin bereit, wieder anzutreten“, so der Leihspieler von Manchester City.



Im Old Trafford zu ängstlich gewesen

Julians Nagelsmänner scheinen sich derzeit in einer Konstellation ohne richtigen Stürmer wohlzufühlen. Das zeigen nicht nur die bisher konstanten Einsätze von Angelino, sondern auch die von Emil Forsberg, der aktuell topfit ist und auf der Position der falschen Neun herausragende offensive Leistungen bringt. Er spielt fast in allen Spielen und zahlt das Vertrauen des Coaches entsprechend zurück. „Er hat ein sehr gutes und glückliches Jahr. Ich hoffe, das bleibt so, weil wir ihn auch zwingend brauchen“, so Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die Engländer.

In der Nachbereitung des Hinspiels hat die Analyse ergeben, dass RBL gewisse Dinge schon gut gemacht habe, erklärt der 33-Jährige. „Aber im letzten Drittel waren wir nicht torgefährlich genug.“ Insgesamt seien seine Jungs im Old Trafford etwas zu ängstlich gewesen, erinnert er sich, vor allem in der Offensive. „Manchester hat bis zur 70. Minute zwar nicht außergewöhnlich gut nach vorne gespielt, aber sehr gut verteidigt“, räumt er dem Gegner ein.