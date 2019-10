RB Leipzigs angeschlagener Konrad Laimer bleibt trotz Fabelleistung bescheiden

Leipzig. Als Konrad Laimer am Mittwochabend in Minute 82 den Rasen der Red-Bull-Arena für Diego Demme verließ, erhoben sich viele Fans von RB Leipzig applaudierend von ihren Sitzen. Der 22-Jährige hatte sich die besondere Geste der Anhänger im dritten Champions-League-Gruppenspiel redlich verdient. Im zentralen Mittelfeld neben Kevin Kampl aufgestellt, war der österreichische Nationalspieler beim 2:1-Sieg gegen Zenit St. Petersburg vor allem in der Defensive überall zu finden. "Gegen den Ball ist er einer der besten der Welt. Er arbeitet überragend", schwärmte nach der Partie Teamkollege Emil Forsberg.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen St. Petersburg RB Leipzig - Zenit St. Petersburg (2:1) ©

Anzeige

Auch Bullen-Kapitän Willi Orban, der selbst in einer bärenstarken Partie Zenit-Stürmer Artjom Dsjuba abgemeldet hatte, verteilte ein Sonderlob: "Vor allem in der zweiten Hälfte war er unheimlich präsent und aktiv, hat viele zweite Bälle erobert. Im Gegenpressing ist er immer da. Er ist da eine Maschine, das wissen wir."

"Für ihn ist das eine sehr schöne Geschichte"

Laufwunder Laimer, der seit Sommer 2017 für Leipzig aufläuft, war bisher vor allem für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Zweikampfqualitäten bekannt. Als Goalgetter glänzt er dagegen eher selten, wie auch Sportdirektor Markus Krösche feststellte: "Mich freut es für ihn, dass er getroffen hat, weil er ja nicht dafür bekannt ist, jede Woche zu treffen – dann auch noch so ein wichtiges Tor. Für ihn ist das eine sehr schöne Geschichte und für uns natürlich auch."

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf gegen St. Petersburg in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Beim Gegentor chancenlos, ansonsten fasr beschäftigungslos. Note 3 ©

Tatsächlich gab Laimers Ausgleichstreffer kurz nach der Pause die Initialzündung für die Wende gegen Zenit. Der erste schnell und präzise vorgetragene Angriff der Partie führte direkt zum Erfolg. Dass der Torschütze dabei zunächst Ademola Lookmans Pass auf den Flügel mit viel Übersicht auf Marcel Sabitzer durchließ, um selbst mit viel Tempo in die Lücke der Abwehr zu stoßen, belegt nicht nur das gute Verständnis der Österreich-Connection bei den Roten Bullen, sondern steht auch sinnbildlich für Laimers Entwicklung in den vergangenen Monaten, wie Kapitän Orban bemerkte: "Er macht riesige Fortschritte im Spiel mit dem Ball und wird auch als Persönlichkeit immer reifer. Er übernimmt mehr Verantwortung. Das brauchen wir im Mittelfeld. Gerade in der Champions League."

*Stolz über ersten Champions-League-Treffer *

Laimer selbst wirkte nach dem Sieg vor allem erleichtert: "Es war pure Freude, weil ich mein erstes Champions-League-Tor machen durfte und der Mannschaft helfen konnte“. Nach dem Spiel stapfte der Matchwinner dennoch etwas angespannt durch die Mixed Zone. Unter dem T-Shirt schauten zudem schwarze Tape-Streifen hervor: "Beim Kopfball ist es in den Nacken gezogen. Es ging so zu, dass ich nicht mehr nach rechts schauen konnte. Ich hoffe, dass ich heute noch ein bisschen schlafen kann und dass wir das bis Samstag hinkriegen", klärte er auf. Seine eigene Leistung bewertete der Österreicher mit beeindruckend nüchterner Bescheidenheit: "Es ist ein Mannschaftssport und ich gebe immer alles für das Team. Schlussendlich sind die drei Punkte wichtig. Jetzt stehen wir gut da.“

Trotz der Nackenbeschwerden richtete Laimer seinen Blick bereits auf Freiburg, wo am Samstag nach schwierigen Spielen in den vergangenen Jahren auch in der Bundesliga drei Punkte hersollen: "Wir haben gesehen, dass wir uns dort immer schwergetan haben. Das ist eine gute und ekelige Mannschaft." Auch gegen den Sportclub will Laimer wieder mit gutem Beispiel vorangehen: "Es gilt, mit der gleichen Mentalität und Moral aufzutreten. Man muss sehen, dass wir gewinnen wollen. Das hat man heute, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, dass wir das mitnehmen können."

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.