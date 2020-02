RB Leipzigs Anhang grüßt Spanien - Gladbacher Fans nerven mit Pfeifkonzert

Leipzig. Die herzliche Abneigung des Fanlagers von Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig bleibt bestehen und hat sich am Sonnabend im Abendspiel in der Red-Bull-Arena weiter manifestiert. Mit einem Pfeilkonzert bei jedem Ballkontakt der Roten Bullen begleiteten die Gästefans die ersten 19 Minuten der Partie.

Choreo für Leipzigs Spanier

So schlimm war es dieses Mal nicht, auch weil die Gladbacher Fans mit gut 4000 sich deutlich in der Minderheit befanden.

Die Leipziger Anhänger ließen sich von den Störmanöver nicht aus dem Rhythmus bringen und unterstützten ihr Team von Anfang an lautstark. Als Gruß an die drei spanischen Neuzugänge Daniel Olmo, Josep Martinez und Angelino tauchten sie den Sektor B in die Farben Rot-Gelb-Rot - eine Anspielung auf die Flagge der Iberer. Und was die Anhänger zumindest von Olmo und Angelino erwarten wurde auch sofort klar: Auf die Flagge legten sie Abbildungen von Meisterschale, DFB-Pokal und Champions-League-Trophäe.