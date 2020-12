RB Leipzigs Bilanz 2020: "Weiterentwicklung unserer Spielerinnen hat gelitten"

Bis auf das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt konnten die RB-Frauen all ihre Spiele in diesem Kalenderjahr gewinnen. Leipzigs Trainerin Katja Greulich blickt positiv auf 2020 zurück, da die Mannschaft alles erreichen konnte, was sie sich vorgenommen hat. Dennoch gab es durch die Corona-Einschränkungen auch negative Aspekte.