RB Leipzigs Boss Mintzlaff: „Spielen den attraktivsten Fußball unserer Geschichte“

Leipzig. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, 43, erlebte den Abpfiff und den größten Erfolg der Club-Geschichte in der Coachingzone der Roten Bullen, gratulierte den Pokal-Helden später in der Kabine und stieß im Teamhotel noch mit seinen Finalisten auf Berlin an, ehe er am frühen Mittwochmorgen wieder aus Hamburg entschwunden war.

Mintzlaff über eine Halbfinal-Partie, die steinig und schwer war: „Wir haben einen tollen Start hingelegt, die Hamburger dann mit einem individuellen Fehler zurück ins Spiel geholt. Nach dem 2:1 und einer HSV-Chance hatte ich noch kurzzeitig Bedenken, dass es in eine Verlängerung gehen könnte. Als Emil das 3:1 gemacht hat, war klar, dass sich diese fantastische Mannschaft und dieser fantastische Trainer das nicht mehr nehmen lassen.“

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Einzug ins DFB-Pokalfinale! Hamburger SV - RB Leipzig (1:3) ©

Anzeige

LESENSWERT

Über die Millionen-Einnahmen, die der DFB-Pokal in die Kassen spült: „Wir wollen und müssen Geld verdienen, um zu wachsen und um weiter erfolgreich zu sein. Sie dürfen aber davon ausgehen, dass wir unsere Spieler am Erfolg beteiligen werden und dass wir unseren Partnern und Unterstützern rund ums Finale in Berlin etwas bieten wollen. Es geht also einiges ab von den Pokal-Einnahmen.“

Über die historische Bedeutung des Finaleinzugs: „Uns gibt es erst zehn Jahre, wir spielen im dritten Jahr Bundesliga, stehen fast sicher in der Champions League und haben jetzt in Berlin die Chance auf einen Titel. Den wollen wir jetzt auch holen. Das alles muss man erst mal sacken lassen und realisieren.“

Über den Hochglanz-Kader: „Das Teamgefüge war noch nie so gut und reif – und wir spielen den attraktivsten Fußball in unserer Club-Geschichte. Die Jungs sind alle einfach extrem erfolgshungrig.“

Über das (nicht ganz risikolose) Übergangsjahr mit Ralf Rangnick als Cheftrainer: „Der Begriff Übergangsjahr kam nicht von uns, wir alle streben immer maximalen Erfolg an. Nachdem entschieden war, dass Julian Nagelsmann im Sommer unser Trainer wird, kam für mich persönlich für diese Saison nur ein Mann als Cheftrainer infrage: Ralf Rangnick. Er hat sich nicht in diese Aufgabe gedrängt, hat Verantwortung übernommen und macht einen sensationellen und unaufgeregten Job. Und so wie ich ihn erlebe, hat er riesigen Spaß mit der Truppe.“

Über Rangnicks Bedeutung über den Tag hinaus: „Selbst wenn es in dieser Saison aus welchen Gründen auch immer nicht so gut funktioniert hätte, wenn wir zehn Spiele unglücklich mit einem Tor verloren oder zig Verletzte gehabt hätten: Ralf Rangnick stand und steht außerhalb jeder Diskussion. Er ist und bleibt der Motor unseres sportlichen Erfolges.“

Über die großen Fußstapfen, die auf Julian Nagelsmann warten: „Wir bekommen einen hochtalentierten jungen Trainer, haben einen erfahrenen Sportchef, werden einen tollen Kader haben. Ich sehe keinen Grund, weshalb wir in dieser Konstellation nicht weiterhin erfolgreich sein sollten.“

Über sein bisher einziges Pokal-Erlebnis: „Das war 2007, beim Finale Stuttgart gegen Nürnberg. Stuttgart war Meister, wollte das Double. Nürnberg gewann 3:2.“

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.