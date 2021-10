RB Leipzigs Brobbey verletzt sich bei einem Länderspiel in der Schweiz

Leipzig. Bundesligist RB Leipzig muss womöglich auf Stürmer Brian Brobbey verzichten. Der 19-Jährige reiste vorzeitig von der niederländischen U21-Nationalmannschaft ab, nachdem er sich beim 2:2 in der Schweiz am Freitagabend verletzt hatte. Das teilte der niederländische Fußballverband KNVB am Samstag mit. Brobbey war in der 29. Minute verletzt ausgewechselt worden. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

