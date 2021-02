RB Leipzigs Chance auf den Meistertitel: Restprogramm macht Hoffnungen

Leipzig. So langsam fängt es in der Bundesliga an, interessant zu werden. Denn es zeichnet sich ab, dass sich der Titelkampf in dieser Saison ausnahmsweise mal nicht unbedingt zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund abspielen wird. Ganz oben mischen nämlich die Roten Bullen aus Leipzig mit. Der BVB steht mittlerweile nur noch auf dem sechsten Tabellenplatz und verspielt sich damit sogar die Chance auf eine erneute Champions-League-Teilnahme. Anzeige

Harte Konkurrenz aus Wolfsburg und Frankfurt

Bayern gastiert am Karsamstag in der Red Bull Arena

Das Auf und Ab der Gefühle könnte sich auch in Leipzig wiederholen. Denn die Bayern haben die letzten drei Spiele in der Messestadt nicht gewonnen. Zwei gingen unentschieden aus, eine Partie gewannen die Roten Bullen sogar. Die Münchener wissen, dass sie nicht mehr patzen dürfen, auch gegen RB selbst nicht. Allerdings gilt das gleiche auch für die Messestädter, wenn sie dran bleiben möchten.

RB Leipzig empfängt die Wölfe dann am vorletzten Spieltag in der Messestadt. Die Partie in Wolfsburg ging mit einem 2:2 unentschieden aus. Zur Halbzeit führte die Mannschaft von Oliver Glasner 2:1. Aber auch hier stehen die Zeichen für RB Leipzig gut, denn die Roten Bullen sind aktuell, nach elf absolvierten Heimspielen, die beste Heimmannschaft der Bundesliga. Neun Spiele in der Red Bull Arena haben sie gewonnen, eines verloren und in einem haben sie sich die Punkte mit dem Gegner geteilt.

Harte Gegner kurz vor Schluss