RB Leipzigs Chef Mintzlaff trauert Nagelsmann nicht hinterher

Leipzig. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von RB Leipzig trauert seinem früheren Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Abgang zum Liga-Rivalen FC Bayern "an keinem einzigen" Tag hinterher. "So ist der Profisport", sagte der 46-Jährige der Sport Bild (Mittwoch). Er sei Nagelsmann "sehr dankbar (...), aber nun haben wir einen neuen Chefcoach, auf den ich mich sehr gefreut habe", ergänzte Mintzlaff vor dem Wiedersehen mit Nagelsmann im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag mit Blick auf RB-Trainer Jesse Marsch.

