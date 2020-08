RB Leipzigs Co-Trainer Dino Toppmöller hat den „Fußball-Lehrer“ in der Tasche

Leipzig. 23 Trainer und eine Trainerin haben die diesjährige Ausbildung zum Fußball-Lehrer an der DFB-Akademie in Hennef erfolgreich abgeschlossen. Zu den Glücklichen zählt auch Dino Toppmöller, neuer Assistenztrainer von RB Leipzig .

Am vergangenen Freitag überreichte der DFB bei einer internen Veranstaltung die Urkunden. Mit Christian Eichner ( Karlsruher SC ) und Ole Werner ( Holstein Kiel ) erhielten auch zwei Zweitliga -Trainer die begehrten Zertifikate. Imke Wübbenhorst, Trainerin des Regionalligisten Sportfreunde Lotte, war die einzige Frau im Jahrgang 2019/20.

Zweimal das Double in Luxemburg gewonnen

Mit dem F91 Düdelingen gewann der frühere Zweitliga-Profi (128 Spiele/20 Tore) in Luxemburg drei Meisterschaften sowie zwei Mal das Double. Historisches gelang Toppmöller 2019, als er erstmalig einen Verein aus Luxemburg in die Gruppenphase der Europa League führte. Zuletzt arbeitete er für den belgischen Zweitligisten Royal Excelsior Virton. Nach der elfmonatigen Fußballlehrer-Ausbildung darf Toppmöller nun in den höchsten Spielklassen aller UEFA-Mitgliedsstaaten als Trainer tätig sein.