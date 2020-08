RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann erwartet Geduldsspiel gegen Atletico

Leipzig. RB Leipzig muss sich im Viertelfinale der Champions League gegen Atletico Madrid auf einen zähen Kampf einstellen. „Das wird ein Geduldsthema. Atletico hat Erfahrung darin, lange die Null zu halten und sie bekommen sehr wenige Gegentore. Da dürfen wir nicht blind vorn draufgehen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Samstag vor dem Abflug des Fußball-Bundesligisten nach Lissabon. In der portugiesischen Hauptstadt trifft Leipzig am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) auf den spanischen Traditionsclub.