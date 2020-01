RB Leipzigs Coach Nagelsmann zum wechselwilligen Wolf: Weglaufen bringt niemanden weiter

Nagelsmann: Spieler müssen schwierige Phasen durchstehen

Eine Sichtweise, die Nagelsmann am Donnerstag nur bedingt nachvollziehen konnte. Er kritisierte den Trend, dass junge Spieler viel zu schnell einen Wechsel anstreben, wenn sie mal eine schwierige Phase durchzustehen haben. Es müsse „eine Tugend sein, auch mal stetig an etwas dranzubleiben, auch wenn eine Phase in der Karriere nicht so gut verläuft“, forderte Nagelsmann. Keinem Menschen im Leben würde es weiterbringen, „wenn ich immer nur weglaufe, wenn etwas nicht gut funktioniert. Dann habe ich 24 oder 27 Vereine und mich nirgendwo durchgesetzt. Es gehört auch mal dazu, was Negatives durchzustehen, dranzubleiben, Gas zu geben und nicht zu hadern.“ Doch Nagelsmann war mit seiner Rede noch nicht fertig. „Ich verstehe den Aufruhr nicht so ganz, ehrlich gesagt“, sagte er über Wolf. „Es ist ja noch gar nichts passiert, es ist ja nicht so, dass er sechs Monate auf der Bank saß.“