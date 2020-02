RB Leipzigs Coach Nagelsmann: “Wir sind noch zu vielen Schwankungen unterlegen"

Julian Nagelsmann über ...

… seine Kritik nach dem Frankfurt-Spiel:

“Ganz ehrlich: Ich überlege mir gar nichts. Ich sitze nicht in Frankfurt in der Trainerkabine und überlege mir, was ich jetzt auf der Pressekonferenz erzähle. Mir ist auf der Treppe spontan die Metapher mit dem Gipfel eingefallen, also habe ich sie erzählt. Ich verbringe drei Viertel meiner Lebenszeit mit meinem Beruf als Fußballtrainer. Wenn ich mich in dieser Zeit auch noch verstellen und ein Schauspiel aufführen müsste, wäre das sehr mühsam und anstrengend. Dann wäre ich auch nicht mehr der glückliche Mensch, der ich bin. Und darauf habe ich keine Lust. Also sage ich, was ich denke."

“Ich sage, was mir in den Kopf kommt. Einige Menschen werden das gut finden, andere nicht. Das Fundament ist Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist ein großer Teil von Menschenführung. Ich habe meinen Spielern vor der Saison gesagt, dass ich auch extern ein reelles Abbild geben will. Das heißt natürlich nicht, dass ich 1:1 alles nach außen gebe, aber ich bin ein großer Freund davon, auch gegenüber den Medien ehrliche Einschätzungen abzugeben. Das fliegt mir dann manchmal um die Ohren, aber über einen längeren Zeitraum führt es hoffentlich dazu, dass die Medien die Dinge besser einordnen können und ehrlicher berichten. Wenn wir wie in München in der 93. Minute den Ball nicht ins Aus donnern, sondern noch den Konter fahren, weil wir das Spiel gewinnen wollen, dann sage ich das. Weil es ein Zeichen von Siegeswillen und Mentalität ist. Und wenn wie in Frankfurt etwas nicht gut ist, sage ich es auch.”