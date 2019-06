RB Leipzigs Cunha will Saison krönen und träumt von WM-Spielen mit Brasilien

Leipzig. Die Saisonverlängerung mit der brasilianischen U23 nutzt Matheus Cunha zur besten Eigenwerbung. „Magischer Matheus“, feierte Arbeitgeber RB Leipzig seinen südamerikanischen Angreifer. Die Homepage des Nachwuchsturniers Tournoi Maurice Revello in Frankreich, bei dem Cunha mit seinem Team im Halbfinale steht, lobte ihn als eine der großen Versprechungen aus der Fußball-Bundesliga.

Und Cunha selbst? Grinste und sagte: „Mein Traum ist es, mit Brasilien die WM zu spielen.“ Dass er das Interview nicht auf portugiesisch, sondern in „perfektem französisch“ gab, freute besonders den Veranstalter. Per Twitter gab es dafür eigens einen Smiley.

"Mon rêve est de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil" 💬 Matheus Cunha, l'attaquant de @RBLeipzig_Fr et de @CBF_Futebol , s'est exprimé à notre micro après la nouvelle démonstration des Brésiliens ! 🇧🇷 Dans un français parfait 🇫🇷😁 #BRAQAT #TMR2019 pic.twitter.com/wfVx2sQYh7

Beim 5:0 der U23 von Brasilien gegen Katar erzielte Cunha einen Doppelpack, insgesamt kommt er bei dem Turnier auf drei Treffer. Er hatte beim 4:0 über den Nachwuchs von Weltmeister Frankreich per Elfmeter getroffen. Im Halbfinale an diesem Mittwoch wartet Irland auf Cunha & Co.