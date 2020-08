RB Leipzigs Dayot Upamecano: "Für mich war klar, dass ich hier bleibe"

Leipzig. Dayot Upamecano s Vertragsverlängerung bis 2023 war nach dem Weggang von Timo Werner zum FC Chelsea für RB Leipzig eine ganz wichtige Nachricht in einem bislang schwierigen Transfersommer. Der Innenverteidiger (21) wird mindestens bis 2021 in Leipzig bleiben, dann greift seine Ausstiegsklausel.

Obwohl es zeitweise so aussah, als ob der europaweit begehrte Franzose RB nach Saisonende den Rücken kehren könnte, hatte Upamecano nach eigenen Angaben keine Zweifel an seinen Zukunftsplänen. „Für mich war klar, dass ich hier bleibe“, sagte er auf einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag auf Französisch, bevor RB-Teambetreuer Babacar „Baba“ N’Diaye übersetzte. Dass er auch mit anderen Vereinen Gespräche geführt hat, leugnete „Upa“ nicht, nannte aber keine Namen. Unter anderem Bayern München und der FC Arsenal sollen am 1,86-Meter-Mann interessiert gewesen sein.