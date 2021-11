RB Leipzigs Demonstration der Stärke und Eingeständnis von Wankelmütigkeit

Brügge. Brügge sehen, gewinnen, duschen, schlafen und hurtig heeme nach Leipzig. Entgegen der ursprünglichen RB-Planung (Auslaufen in Brügge, nachmittäglicher Rückflug), ging nach dem Aufwachen am Donnerstag auf Wunsch der Spieler alles ganz schnell. Frühstück, Airport, Abflug. Um 11.30 Uhr setzte der Flieger mit den 5:0-Helden des Vortags in Leipzig auf. Möglicherweise dämmerte den Siegern während des 70-minütigen Flugs, was sich so alles am historischen Vorabend zugetragen hatte. Und was in Gruppe A der Champions League möglich gewesen wäre, wenn sie öfter an ihre körperlichen, mentalen und fußballerischen Grenzen gegangen wären.