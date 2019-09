RB Leipzigs Diego Demme: "Wir müssen uns vor nichts und niemandem verstecken"

Leipzig. Diego Demme hat in dieser Saison bei RB Leipzig eine kleine Auferstehung geschafft. Galt er in der entscheidenden Phase der Vorsaison unter Ralf Rangnick als abgeschrieben und heißer Wechselkandidat für den Sommer, ist er nun im System Julian Nagelsmann ein entscheidender Pfeiler, ganz zur Freude des Bullen-Urgesteins: "Bisher bin ich sehr zufrieden mit meinen Einsatzzeiten. Ich habe zwar nicht jedes Spiel von Anfang an gemacht, aber das ist bei dem Programm ohnehin klar", verriert Demme nun im Interview mit dem Kicker.

Die schwierige Zeit im Frühjahr sei jedoch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen: "Da habe ich mir schon mal kurz Gedanken gemacht, ob ich den Weg woanders weitergehen soll. Aber die ersten Gespräche mit Julian Nagelsmann und Sportdirektor Markus Krösche gaben mir ein gutes Gefühl. Mir wurde versichert, dass man mich braucht und auf mich setzt. Das hat mich davon überzeugt, hierzubleiben."

Nagelsmann macht Demme besser

Demme, der in seinen Einsätzen bisher die Defensive Rolle vor der Abwehr übernommen hat, ist sich sicher, unter Nagelsmann bereits den ein oder anderen Schritt gemacht zu haben: "Ich habe mich wie gesagt in der Positionierung klar verbessert. Es hat von Anfang an Spaß gemacht, mit dem Trainer zu arbeiten, schon in der Vorbereitung war eine rießengroße Vorfreude auf die Saison zu spüren. Die Sachen, die er anspricht und ausbaut, machen absolut Sinn. Und man merkt, dass man Schritte nach vorn macht."

Das gelte aber für die gesamte Mannschaft: "Julian Nagelsmann hat uns spielerisch weiterentwickelt. Wir haben jetzt mit Ball bessere Lösungen als in den Jahren davor, können im Ballbesitz auch mal ein paar Körner sparen. Hinzu kommt: In der Mannschaft gibt es eine große Geschlossenheit." Von der Meisterschaft will Demme trotz eines überragenden Saisonstarts und der Tabellenführung noch nichts wissen: "Das ist in der Medienlandschaft typisch, dass man gleich zum Titelanwärter gemacht wird, wenn man auf Platz 1 steht. Die Saison ist noch sehr lang, gerade mit der Dreifachbelastung wird sie sehr schwer werden. Aber klar ist auch: Wir müssen uns vor nichts und niemandem verstecken."

Das Ausland ruft

Demme, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, verriet im Gespräch auch, dass er trotz der aktuell guten Situation wohl nicht für immer bei den Roten Bullen bleiben wird: "Italien, Spanien, irgendwas in dieser Richtung will ich auf jeden Fall noch mal machen."

