RB Leipzigs Dominik Szoboszlai trainiert erstmals mit der Mannschaft

Leipzig. Nicht nur die Sonne zeigt sich allmählich in Leipzig. Auch einzelne Fußballprofis kommen wieder ans Licht. RB Leipzigs Konrad Laimer hatte im Ligaspiel gegen Borussia Dortmund (2:3) seinen ersten Einsatz nach 263 Tagen. Und nun absolvierte Dominik Szoboszlai nach langer Verletzungspause zum ersten Mal immerhin einen Teil des Mannschaftstrainings.

Der Ungar, der bereits vor seinem Transfer von Red Bull Salzburg an die Pleiße an einer Adduktorenverletzung laborierte, stand bislang nicht ein Mal für RB auf dem Rasen. Beim österreichischen Rekordmeister habe er mit Schmerzmitteln gespielt, sagte er damals. Zunächst hieß es, er würde bis Februar ausfallen, später dann, dass keine Prognosen möglich seien. Inzwischen liegt sein Wechsel zu den Messestädtern fünf Monate zurück.

Am Montag konnte der Mittelfeldspieler im strahlenden Sonnenschein und bei mehr als 25 Grad nun das erste Mal überhaupt mit der Mannschaft trainieren. Auf einem halben Feld am Trainingsgelände am Cottaweg absolvierten die Roten Bullen ein Trainingsspiel. Nach der etwa 20-minütigen Übungspartie machte Szoboszlai seine Einzeleinheiten mit Reha-Trainer Frank Rossner weiter.