RB Leipzigs Duell mit dem VfL Wolfsburg um einen Tag verschoben

Leipzig. Nach dem Einzug in das Pokalfinale hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) das vorletzte Saisonspiel von RB Leipzig um einen Tag verschoben. Das teilte die DFL am Montag mit. Demnach empfängt das Team von Trainer Julian Nagelsmann den VfL Wolfsburg nun am 16. Mai (20.30 Uhr/Sky) und damit drei Tage nach dem Endspiel gegen Borussia Dortmund in Berlin.

