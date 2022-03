RB Leipzigs Duell mit Eintracht Frankfurt und Kostic: Ihr Auftrag, Herr Henrichs!

Leipzig. Man muss sich das Ganze rund um den sonntäglichen RB-Gegner, die Eintracht aus Frankfurt, ungefähr so vorstellen: Nachdem Abwehrkante Martin Hinteregger seine Omme auf dem Altar des Erfolges riskiert und Frankfurt in letzter Sekunde ins Viertelfinale der Europa League gehievt hatte, ging es nächtens in sehr offenen Automobilen zum Äppelwoi-Galan Wagner nach Sachsenhausen, wo die Neun-Liter-Bembel kreisten und das Motto „Äppelwoi-in-de-Hals-enoi“ fröhliche Urständ feierte. Beim Freitag-Früh-Training hingen Held Hinti und Co. durch wie eine Bogenlampe im Zetkin-Park und bekamen von Cheftrainer Oliver Glasner einen Einlauf verpasst. Anschließend wurden alle Mann zur Ader gelassen, um den sportwissenschaftlichen Aspekt der 120 Minuten und des After-Work-Begängnisses mit Blick aufs Spiel bei ausgeruhten Roten Bullen (Sonntag, 15.30 Uhr) zu erfassen. Die Analysen kulminierten in dieser ärztlichen Empfehlung an Glasner: „Olli, sage Du mal besser den Flieger nach Leipzig ab. Deine Männer sind zu allem bereit, aber leider noch breit.“

Anzeige