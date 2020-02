RB Leipzigs E-Sportler Alex Czaplok: „Auf diesem Niveau ist es auf jeden Fall Sport“

Alex Czaplok (21) vertritt RB Leipzig auf der Fußball-Simulation FIFA 20 in der Virtuellen Bundesliga. Im SPORT BUZZER-Interview spricht er über seinen Mentor Cihan Yasarlar, warum er E-Sports für richtigen Sport hält und wie es seine Familie findet, dass er so viel Zeit vor einem Gerät verbringt.

Ich bin auf dem Sprung zum Profi. Ich studiere aktuell an der HTWK BWL, habe aber schon kleinere Einnahmen bei Turnieren bekommen und erhalte ein Honorar von RB. In Zukunft versuche ich meinen Fokus voll auf FIFA zu setzen, aber das Studium werde ich dabei nicht vernachlässigen.

Sehr viel. Er gibt mir Tipps, wie ich mich in bestimmten Situationen zu verhalten habe. Zum Beispiel in der Virtuellen Bundesliga gegen Augsburg lag ich 0:2 zurück. Ohne Cihan hätte ich niemals auf eine Dreierkette umgestellt, wodurch ich vorne viel mehr Druck machen konnte. Mit zwei späten Toren habe ich noch einen Punkt geholt. Oder wenn ich führe, sagte er mir: Hey, mach mal einen Seitenwechsel mehr. Spiel mal zwei, drei Pässe mehr hinten rum, um etwas Zeit zu gewinnen bei einer Führung. Das hilft mir sehr.

Mittlerweile die Hälfte. Dieses Jahr läuft es in der VBL sehr gut. Ich liege in der X-Box-Tabelle auf Platz vier (Cihan absolviert seine Spiele auf der PS4– d. Red). Da ist zum Beispiel auch Michael „Megabit“ Bittner, der deutsche Meister 2019, als Zweiter gelistet. Mein Spielniveau ist nach dem Wechsel nach Leipzig noch mal gestiegen.

Gegen die Top-Teams holen wir oft sieben bis neun Punkte. Wir tun uns gegen die weiter unten in der Tabelle stehenden Mannschaften schwer. Für ganz oben wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Bremen, Mönchengladbach und Leverkusen sind zu weit weg. Aber vielleicht können wir mit guten Resultaten an den letzten Spieltagen noch einen Platz gut machen. Das Ziel sind die Top sechs.

Ihr seid aktuell Fünfter der VBL-Tabelle und habt am 16. Spieltag den damaligen Spitzenreiter Mönchengladbach mit 9:0 Punkten durch einen Sieg von Cihan, einen Sieg von Ihnen und einen Sieg im Doppel bezwungen. Was ist nach oben noch drin?

Was wollen Sie als E-Sporter erreichen?

Ich will unbedingt an einem internationalen Turnier teilnehmen. Das ist unfassbar schwer, weil man da sehr viele Qualifikationsrunden überstehen und viele Stunden am Stück die Konzentration hoch halten muss. Und in Europa gibt es auch mit Abstand die besten Spieler. Aber ich trainiere immer weiter. Irgendwann wird es klappen.