RB Leipzigs ehemaliger Athletik-Coach Lobinger kämpft erneut gegen den Krebs

Leipzig. Es sah so aus, als hätte der den Krebs besiegt. Doch die tückische Krankheit ist zurück. RB Leipzig s ehemaliger Athletik-Trainer und Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger kämpft erneut um sein Leben. Das bestätigte der 49-Jährige selbst in einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“.

„Im Januar 2021 gab es einen Schub. Da fingen die Schmerzen an, stärker zu werden“, so Lobinger. Eine Zeit lang blieb dennoch alles unter Kontrolle. Dann wurden erneut Bestrahlung und Chemotherapie nötig. Lähmungserscheinungen und noch mehr Schmerzen waren die Folge. Dank einer speziellen personifizieren Krebstherapie in Würzburg geht es Lobinger inzwischen besser. Doch die Zeit bis hierher sei “unmenschlich“ gewesen. „Dank der Wissenschaft sitze ich heute hier. Wenn ich mich jetzt noch einmal zwei, drei Jahre schleppe, gibt es da mit Sicherheit wieder eine andere Therapiemöglichkeit, die mir helfen kann“, erklärt er im Interview. Er sei ein Kämpfer, „für mich, meine Familie und meine Freunde“.