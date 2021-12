RB Leipzigs Emil Forsberg fit wie ein Turnschuh

Leipzig. Uli Stein, Franco Foda, Ewald Lienen, Thomas von Heesen, Fritz Walter und der „weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann. Diese Cracks haben bei Arminia Bielefeld gespielt, den eigenen und den Ruhm des Kult-Clubs gemehrt. Anzeige

Auf der Alm, da gab’s koa Sünd? Doch, eine aus dem Jahr 2002 hat mit Brinkmann, einem Hund und Cheftrainer Benno Möhlmann zu tun. Wie war das noch gleich, Herr Brinkmann? „Ich habe meinen Hund zum Training mit in die Kabine gebracht. Benno kam rein, guckte zu mir rüber und fragte: ,Was ist das, Ansgar?’ Ich: ,Was könnte es denn sein? Vielleicht ein Hund?’ Benno: ,Und was macht der hier?´ Ich: ,Das ist mein Husky, der kommt nachher mit mir über rechts, da brennt nix an, Trainer’.“ Geldstrafe? „Nein, weder für den Hund noch für mich. Benno wusste, dass er sich auf mich verlassen kann. Manche spielen Klavier, andere tragen es. Ich habe es gespielt.“

Und was kann ihre Arminia in der Liga und in Leipzig leisten, Herr Brinkmann? „Ich liebe diesen Verein, das 2:0 gegen Bochum war überlebenswichtig. Aber mir fehlt die Fantasie, wie wir eine Serie starten wollen. In Leipzig punkten? Wenn die uns gnadenlos unterschätzen, vielleicht.“ Wer mehr von Brinkmann sehen will, möge sich die RTL+-Dokumentation „Ansgar Brinkmann – Der Straßenfußballer“ reinziehen. Hat Charme und Tiefgang.



Ein "großer" Dank an die RB-Fans

RB gegen Bielefeld, der Neunte (22 Punkte) empfängt am Sonnabend, 15.30 Uhr, den Vorletzten (13 Zähler). Ohne Fans, aber mit einem 3800 Quadratmeter großen Dank an die RB-Freundinnen und Freunde. Emil Forsberg, Willi Orban, Josko Gvardiol haben mitgeholfen, nächtelang genäht und das „Danke 12! Mit Euch durch alle Zeiten“-Banner über den gesamten Fan-Block in Sektor B drapiert.

Die RB-Anhänger könnten auch mit einem Gruß in Taschentuch-Größe leben, wenn sie von ihren Lieblingen mit einem Sieg beschenkt werden. Die drei Punkte müssen sich, bei aller Wertschätzung vor den tapferen Männern von der Alm, auf dem RB-Konto einfinden. Andernfalls liegen unterm RB-Weihnachtsbaum die Spekulatius aus Vorwende-Zeiten.

4:1 gegen Gladbach, 1:1 in Augsburg. RB-Coach Domenico Tesdesco hat „drei sehr gute Halbzeiten“ und eine nicht ganz so sehr gute gesehen. Die nicht ganz so gut geführten 45 Minuten waren jene nach dem Wechsel in Augsburg, als Überlegenheit, Überzeugung und Sieg flöten gingen. Ans große Ganze lässt der 36-jährige Fußball-Lehrer dennoch keine Luft. „Acht klare Chancen müssen reichen, um in Augsburg zu gewinnen.“ Und wenn vorne partout kein zweiter Ball rein will, müsse man eben hinten mit aller Macht „alles wegverteidigen“.

Bielefeld ist „extrem unangenehm zu bespielen“

Augsburg ist auserzählt, Bielefeld eine Laufkundschaft im Wortsinn. Die Arminen reihen ligaweit die meisten Kilometer aneinander, lassen sich selten bis nie die Bude vollhauen, sind „extrem unangenehm zu bespielen“ (Tedesco). Ein Stilmittel der von Frank Kramer (49/mit Salzburger RB-Vergangenheit) gecoachten Ostwestfalen: Torhüter Stefan Ortega, ausgestattet mit fantastischen Reflexen und einem mächtigen Spannschlag, haut den Ball zum Strafraum. Dort steht Bielefelds Ikone Fabian Klos seinen Mann, sichert Bälle, bringt Kollegen in Position.