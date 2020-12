RB Leipzigs Emil Forsberg mutiert zum "Kopfballungeheuer" gegen die Bayern

Beneidenswert fit ist Emil Forsberg trotz Einsätzen in bislang allen Pflichtspielen der aktuellen Saison. Der Spaß am Fußball mache es ihm leichter, mit der Belastung umzugehen. Gegen die Bayern sieht man dem 29-jährigen diese auch kaum an. Der Schwede zeigt in dem Spitzenduell, warum er so wichtig für die Mannschaft ist.