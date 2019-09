RB Leipzigs Emil Forsberg: "Vielleicht bin ich RB bald zu alt"

Leipzig. Nach Verletzungsproblemen in der Vorbereitung und zum Saisonstart ist RB Leipzigs Emil Forsberg auch unter Julian Nagelsmann eine wichtige Stütze geworden. Mit Ausnahme der Auszeit beim 3:0-Siegs gegen Bremen bekam er zuletzt stetig mehr Einsatzminuten. Während der Schwede im Interview mit der Sport Bild Verständnis dafür zeigt, dass er zu Beginn der Spielzeit wegen seiner Beschwerden nicht erste Wahl war, sieht es bei taktischen Entscheidungen gegen ihn schon anders aus: "Ich bin immer hungrig und will immer spielen. Mir ist es egal, ob es Sinn macht oder nicht. So ticke ich einfach. Da kann mir der Trainer erklären, was er möchte, ich werde ihm da nie zustimmen, wenn ich mich fit fühle und ich nicht spiele. Damit kann mich der Trainer nicht beruhigen. Ich denke immer, dass ich der Mannschaft helfen kann, das treibt mich an – egal, welche Taktik gefragt ist. Und ich bin sicher: Qualität setzt sich durch."