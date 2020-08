RB Leipzigs Emil Forsberg vor Viertelfinale optimistisch: "Unser Ziel ist das Finale"

Lissabon/Leipzig. Emil Forsberg geht optimistisch in das Blitzturnier um den Champions-League -Titel und hält eine Überraschung durch Fußball-Bundesligist RB Leipzig für möglich. "Wir möchten eine ähnliche Euphorie entfachen und haben die Missao Final ausgerufen. Unser Ziel ist das Finale. Und ich halte es für möglich, dass wir es erreichen", sagte der 28 Jahre alte Schwede in einem Interview dem Nachrichtenportal t-online.de.

Den Wechsel von Topstürmer Timo Werner zum FC Chelsea bewertet Forsberg nicht nur negativ. "Wir haben eine junge Mannschaft mit viel Potenzial. Viele meiner Mitspieler sind bereit, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Warum also nicht jetzt? Ihnen bietet sich durch Timos Abschied eine große Chance, sich jetzt noch mehr in den Fokus zu spielen und zu zeigen, dass sie das Zeug zum Leistungsträger haben", sagte der Mittelfeldspieler.

Vereinswechsel kein Thema mehr

Für die Viertelfinal-Partie gegen Atlético Madrid am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Lissabon müsse RB gut vorbereitet sein. "Wir treffen auf eine Mannschaft mit viel Erfahrung in solchen K.o.-Spielen. Wir müssen gewappnet sein, dass es eklig werden kann. Atlético ist eine taktisch sehr disziplinierte Mannschaft, die zum großen Teil über ihre Mentalität kommt", sagte Forsberg.