RB Leipzigs Endspiel um Europa ohne Dani Olmo

Leipzig. Wenn geteiltes Leid halbes Leid ist, sollten sich RB-Coach Jesse Marsch, 48, und Brügges Cheftrainer Philippe Clement, 47, vorm beiderseits eminent wichtigen Mittwoch-Match in der Königsklasse austauschen. Marsch verlor mit seinen neben den Schuhen wandelnden Fußballern 0:2 in Hoffenheim, muss ohne Aufwind ins vorletzte Champions-League-Spiel der Gruppe A in Brügge ran. Clement und die Seinen führten durch eine Bas-Dost-Tor 1:0 in Mechelen, zogen mit 1:2 den Kürzeren.

In der Jupiler Pro League ist der FC Brügge, erfolgsverwöhnter Meister der beiden vergangenen Spielzeiten, auf Platz drei abgerutscht. Von den letzten sieben Punktspielen wurden nur zwei gewonnen, die sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Saint Gilloise erfüllen in den Augen der Brügge-Fan den Tatbestand der Majestätsbeleidigung.

Wir halten fest: Vorm De-facto-Endspiel ums Überwintern im internationalen Geschäft ist hier wie da mächtig Dampf auf dem Kessel. Knapp 30.000 Zuschauer passen in das schmucke Jan-Breydel-Stadion. Weil Vollauslastung erlaubt ist, die Anhänger des FC internationale Spiele unter Flutlicht lieben und gar eine Mini-Chancen aufs Weiterkommen in der Königsklasse da ist (via zweier Siege), wird die Bude voll sein. Aus Leipzig werden 600 Fans erwartet. Anzeige

Rück- und Ausblick: Das Spiel in Leipzig hat Brügge 2:1 gewonnen. An jenem Abend gelang RB in der ersten Halbzeit nach der frühen Führung (Nkunku) nix mehr – und danach nicht viel. Brügge hat vier Punkte, RB einen schmalen Zähler (2:2 gegen Paris). Leipzig braucht einen Sieg, um am Strohhalm Europa League saugen zu können. Wenn den Marsch-Männern ein wie auch immer gearteter Dreier gelingt und sich am letzten Spieltag punktetechnisch nichts Trennendes ereignet (RB spielt gegen ManCity, Brügge in Paris), geht es für die Rasenballer europäisch weiter. Damit wäre ein Pflaster auf eine unerquickliche Gruppen-Phase geklebt und der mit Blick auf den erlesen besetzten Kader so wichtige 2022er Auslauf für Hochbegabte gewährleistet.

Apropos Kader: Marschs Beinfreiheit leidet in diesen Tagen und Wochen auffällig. Nationalspieler Marcel Halstenberg fällt bis ins neue Jahr aus. Club-Ikone Yussuf Poulsen könnte bei bekannt gutem Heilfleisch früher als befürchtet zurück an die Stanze kehren. Ein guter Termin wäre der 3. Dezember in der Alten Försterei. Haidara und Laimer übten am Montag wieder mit, sind Thema für Brügge. Der verkühlte Simakan bleibt voraussichtlich in heimischen Gefilden.

+++ Personal-Update +++



Dani #Olmo wird mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel voraussichtlich bis zum Ende der Hinrunde ausfallen und dementsprechend in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.



Werd schnell wieder gesund, Dani! ✊ pic.twitter.com/EoTXEp6dd4 — RB Leipzig (@RBLeipzig) 22. November 2021

In Olmo, um Olmo und um Olmo herum: Fragen über Fragen. Der spanische Nationalspieler ist Neuankömmling beziehungsweise zurück im RB-Lazarett. Der Mann, der in dieser Saison vornehmlich für sein Land gekickt hat (Ob der Verband Olmos Gehalt zahlt? Nö.), wird in diesem Jahr nicht mehr kicken – Faserriss. Mehr als dumm gelaufen. Ein Fragezeichen hat sich in Hoffenheim hinter den schmalen Schultern von Dominik Szoboszlai aufgebaut. Leistungs- und verletzungstechnisch. Der Ungar, in Sinsheim ein Schatten seiner selbst (seine Kollegen waren keinen Deut besser), klagt über einen geschwollenen Fuß, wird in Brügge eher weniger auflaufen.