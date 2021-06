RB Leipzigs Ex-Coach Rangnick sieht keinen Platz mehr für "Sauhunde" im Fußball

Leipzig. Er war bei RB Leipzig lange Zeit Sportdirektor und Trainer, prägte das Team, die Spieler, vor allem aber die Vereinsphilosophie der Roten Bullen. Im Interview mit dem aktuellen Red Bulletin hat Ralf Rangnick nicht nur über die Zukunft des Fußballs an sich, sondern auch darüber, was Spieler und Trainer mitbringen müssen, gesprochen.

In Zukunft sieht Rangnick das Spiel…

… dynamischer und schneller, ohne Raum für Akteure, die den Ball ruhig und flach halten. „ Fußball hat sich in den letzten Jahren zu einer Hochgeschwindigkeitssportart gewandelt , und diese Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Passschärfe, Passpräzision und Entscheidungsschnellig­keit werden weiter zunehmen. Spieler bekommen noch weniger Zeit und Raum, einen Ball in Ruhe anzunehmen.“

Die körperliche Leistung von Spielern…

… wird irgendwann nicht mehr reichen, meint der ehemalige RB-Coach. „In Zukunft wird es aber vor allem um „train the brain“, also kognitives Training gehen: Spieler zu provozieren, sie im Training aus der Komfortzone zu holen, sie unter erschwerten Bedingungen trainieren und Entscheidungen auf engstem Raum unter Zeitdruck treffen zu lassen.“ Für Kicker, die sich mental nicht professionell verhalten können, sieht er keine Chancen: „Es gab ja lange eine Meinung unter Trainern und TV-Experten, die lautete: 'Du brauchst auch ein paar Sauhunde in der Mannschaft, die aus dem Trainingslager ausbüxen, die Nacht zum Tag machen, einmal einen über den Durst trinken.'" Hier ist Rangnick ganz klar: Wer das macht, kann nicht das Maximale aus sich herausholen.