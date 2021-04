RB Leipzigs Ex-Profi und Chemnitz-Kapitän Niklas Hoheneder beendet Karriere

Leipzig. RB Leipzigs früherer Spieler Niklas Hoheneder beendet seine Karriere als Profi-Fußballer. Das teilte sein aktueller Verein Chemnitzer FC am Sonntag mit, bei dem der Österreicher zuletzt Kapitän war. Der 34-Jährige wird in das Trainerteam des Regionalligisten wechseln.

„Ich hatte eine erfüllende Karriere als Spieler. Der Fußball hat mir unzählig viele Erlebnisse und tolle Menschen geschenkt. Ich bin dankbar für all das, was ich in den letzten 18 Jahren als Fußballprofi in Österreich, Tschechien und Deutschland erleben durfte“, sagte Hoheneder.