RB Leipzigs Ex-Trainer Hasenhüttl glaubt nicht an Deutschland-Rückkehr

Leipzig. Ralph Hasenhüttl hat sein Fußball-Glück vorerst in England gefunden. Der ehemalige Trainer von RB Leipzig verspürt keinen Drang, in die Bundesliga zurückzukehren. „Im Fußball kann man nichts ausschließen. Aber im Moment glaube ich nicht, dass ich noch mal als Trainer in Deutschland arbeite“, sagte der 51-Jährige der „Sport Bild“ (Mittwoch).