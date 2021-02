RB Leipzigs Forsberg fühlt sich pudelwohl im Winter-Chaos: "Hier ist es momentan wie in Schweden"

Leipzig. Des Einen Leid, ist des Anderen Freud. In Leipzig ging am Montag aufgrund anhaltender Schneefälle und Schneeverwehungen bei Bus und Bahn nichts mehr und auch Autofahren entwickelte sich zum Abenteuer. Am besten voran kam, wer sich Langlauf-Ski unterschnallte. In den Parks der Messestadt herrschte dennoch buntes Treiben. Kinder genossen die reichlich vorhandene weiße Pracht, ließen sich von Eltern oder älteren Geschwistern auf Schlitten durch die Gegend ziehen oder sausten kleine Hügel hinunter. Anzeige

Freude herrschte auch am Cottaweg. Nicht nur wegen der drei am Samstag auf Schalke erspielten Punkte. Emil Forsberg fühlte sich angesichts der Schneemassen in seine Heimat zurückversetzt. Der Schwede fehlt RB Leipzig aktuell wegen einer Knieverletzung, arbeitet aber individuell im clubeigenen Trainingszentrum am Comeback. Von dort meldete er sich am Montag in einem Twitter-Video und versprach: "Ich bin bald wieder dabei." Dabei blieb es nicht. "Hier ist es momentan wie in Schweden. Und in Schweden ist es wunderbar", schwärmte der 29-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht. Dass minus sieben Grad und leichter Schneefall genau das richtige Wetter für ihn sind, bewies Forsberg auch mit einem weiteren Detail: Denn zur wärmenden Mütze trug er schlicht ein kurzes Shirt.

Liebe Grüße von unserem Schnee-Experten ❄️ Emil #Forsberg 🇸🇪 👋 pic.twitter.com/pRHV34JsR8 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) 8. Februar 2021