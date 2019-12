RB Leipzigs Forsberg in Topform: „Jetzt spiele ich befreiter“

Berlin. Zwei Tore gegen Benfica, zwei Treffer gegen Köln - Emil Forsberg fühlt sich seit Wochen in Topform und hat großen Anteil am Vorstoß von RB Leipzig auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga. Nachdem er monatelang wegen Adduktorenproblemen pausieren musste, kommt der schwedische Nationalspieler immer besser in Fahrt. „Ich habe eine bessere Balance gefunden. Vorher habe ich mir selbst zu viel Druck gemacht, jetzt spiele ich befreiter“, sagte Forsberg im Interview des „Kicker“ (Montag) auf die Frage, inwiefern sich nach der Geburt seiner Tochter 2018 seine Herangehensweise geändert habe.