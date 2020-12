RB Leipzigs Forsberg ist überzeugt: „Wir spielen richtig geilen Fußball“

Leipzig. Gestatten: Emil Forsberg, 29, Schwede, Leipziger, Roter Bulle. Schon fast sechs Jahre trägt er das Trikot von RB Leipzig, hat viele wichtige Tore für die Messestädter geschossen, gerade auch in der Champions League. In einer vom Coronavirus belasteten Saison, in der alle drei Tage ein Spiel ausgetragen wird und keine Zeit für echte Trainingseinheiten bleibt, zeigt sich der offensive Mittelfeldspieler trotz allem in beneidenswerter Form. Anzeige

Forsberg will jeden Tag dabei sein

In den vergangenen Jahren plagten den Schweden oftmals Probleme im Adduktorenbereich. In dieser Spielzeit zeigt er sich körperlich und fußballerisch topfit. Was genau ist da in seiner Entwicklung passiert? „Ich glaube, ich bin älter und cleverer geworden“, lacht der 29-Jährige. Seine Form schreibt er der Tatsache zu, dass er in der Vorbereitung kein Training verpasst hat. „Außerdem habe ich bisher keine Verletzung gehabt.“ Da klopft der Schwede auf Holz, denn das will er nicht heraufbeschwören.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom 2:0 gegen Basaksehir Pflichtaufgabe erfüllt: RB Leipzig ist mit einem 2:0-Sieg gegen Istanbul Basaksehir in die neue Champions-League-Saison gestartet. ©

Bei ihm laufe es momentan zwar gut, ´könne aber durchaus noch besser sein, schätzt sich Forsberg selbst kritisch ein. „Ich muss ein paar mehr Tore machen. Aber das kommt noch.“ Mit der Hingabe, mit der er die Partien angeht, will er das Vertrauen des Trainers bestätigen und hart für die Mannschaft arbeiten. „Wir wollen alle erfolgreich sein. Dafür muss man hart arbeiten, an sich selbst glauben und auch versuchen, so viel wie möglich zu spielen und damit dem Team helfen. Dann kommt alles.“ Er will sich fit halten, sagt er, und jeden Tag dabei sein. Auch das verhelfe ihm zur guten Form.

Dass er und die Mannschaft mit der aktuellen Belastung gut umgehen, schreibt er auch der Leistung der Roten Bullen zu. „Es macht Spaß, Fußball zu spielen. Wir machen es gerade richtig gut. Dann willst du eben auch kein Spiel verpassen. Wir spielen richtig geilen Fußball.“ Da mache man sich nicht so viele Gedanken, ob man die Belastung spürt, oder über Verletzungen. „Du willst einfach Spaß beim Training, im Spiel und mit deinen Kumpels haben“, zeigt sich der Schwede motiviert.

„Du lebst für solche Spiele“

Die Leistung in der letzten Bundesliga-Partie gegen gegen Arminia Bielefeld (2:1) sieht er zwar kritisch, hat aber auch sehr viel Verständnis dafür. „Ich glaube, es ist normal, ein paar schlechte Spiele in einer solchen Saison zu haben“, sagt Forsberg. Die mentale Verfassung des Teams leide aber nicht darunter. „Die Jungs sind gut drauf, die Stimmung in der Mannschaft ist positiv.“ Auch vor dem heftigen Dreierpack mit Spielen bei Istanbul Basaksehir, dem FC Bayern München und gegen Manchester United.