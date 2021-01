RB Leipzigs Forsberg muss sich an Dauerbelastung erst wieder gewöhnen

„Hin und wieder wird er müde“

In den vergangenen Jahren hat der nun 29-Jährige Mittelfeldspieler noch nie so viel gespielt wie in der aktuellen Saison. „In den drei Jahren zuvor gab es nie eine Saison, in der er komplett durchspielen oder eine Vorbereitung, in der er komplett durchtrainieren konnte“, sagt Coach Nagelsmann. An die derzeitige Belastung müsse sich Forsberg deshalb erst wieder gewöhnen. „In den ersten Monaten dieser Saison hatte er eine unglaubliche Gier und Aggressivität im Anlaufen." Durch diese Powerstarts fehle dem Schweden dann aber irgendwann in der Mitte der zweiten Halbzeit die Leistungsfähigkeit, um im gleichen Tempo weiterzumachen. „Hin und wieder wird er auch mal müde. Das ist aber ganz normal“, so Nagelsmann.