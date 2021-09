RB Leipzigs Forsberg vor Duell gegen Hertha sicher: „Werden das Ding drehen“

Leipzig. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Ein RB-Fußballspiel ohne Emil Forsberg in der Anfangsformation ist möglich, macht aber weniger Freude und endet in den seltensten Fällen erfolgreich. Erinnert sei in diesem Zusammenhang ans deutsche Pokalfinale in Berlin, das Borussia Dortmund 4:1 gegen RB Leipzig (mit ohne Forsberg beim Anpfiff) gewann. Jüngster Beleg, dass der Mann, der seit 2015 ein Roter Bulle ist und in 221 Pflichtspielen 48 Tore und 56 Vorlagen erzielt hat, unverzichtbar ist: Das Spiel in Köln. Erst mit Forsbergs (und Yussuf Poulsens) Einwechslung wuchs in Kollegen-Kreisen der Glaube ans eigene Tun, an Tore und Punkte. „Emil und Yussuf hatten einen großen Impact aufs Spiel“, sagte Coach Jesse Marsch nach dem 1:1 in Köln mit Blick auf die vom alteingesessenen Duo ausgelösten Wende-Winde.

Anzeige