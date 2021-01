RB Leipzigs Forsberg zu Wechsel: „Möchte auch mal etwas anderes probieren“

Mainz/Leipzig. Moderatorin Dunya Hayali hatte sich eigentlich auf gut gelaunte Leipziger Fußballprofis gefreut. Leider kamen die Gäste vom Bundesligisten aus der Messestadt mit einer Niederlage in den Knochen ins ZDF-Sportstudio am Samstag. Der beste Vorbereiter in Leipzigs Bundesliga-Historie und der aktuell beste Torhüter der Liga sahen ihre Leistung beim 2:3 gegen den 1. FSV Mainz 05 waren von ihrer Darbietung denn auch wenig begeistert.

