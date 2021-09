RB Leipzigs Frauen kassieren gegen Münchner Reserve erste Auswärtsniederlage

München. Von der Papierform fuhr RB als klarer Favorit nach München: zwei gewonnene Liga-Spiele mit einem Torverhältnis von 4:1 stand die U20 von Bayern München mit zwei Niederlagen sowie einem einzigen Tor und sechs Gegentoren gegenüber. Mit anderen Worten: Am Sonntagvormittag traf der Tabellenzweite auswärts auf den Tabellenvorletzten. Doch RB-Kapitänin und Torhüterin Carina Schlüter, die im Sommer von Bayern München II nach Leipzig wechselte, erklärte vorab, dass die Bayern nie zu unterschätzen seien. Anzeige

Bei RB ist die zweifache Torschützin Maria Cristina Lange wieder an Bord. Ihr Team beginnt druckvoll, doch die erste richtige Torchance vergibt Franziska Kett von Bayern München in der 3. Spielminute. Während RB aus dem Spiel oder nach Standards keine zwingenden Torchancen produziert, muss Torhüterin Schlüter in der 11. Minute einen direkten Torschuss der Bayern parieren.

Zwei Minuten später flankt Marlene Müller von rechts in den Strafraum, in dem Vanessa Fudalla den Ball erfolgreich zum Führungstor verwertet. In der 17. Minute bedient Lange Marlene Müller. Der Ball geht knapp links am Tor vorbei. Auch fünf Minuten später ist es Müller, die den Freistoßball am Tor vorbei köpft. Nach keiner direkten Fremdeinwirkung verletzt sich Franziska Gaus in der 27. Minute und wird durch Sarah Schaller ersetzt. 1:1 steht es nach 37 Minuten. Die Bayern-Kapitänin Jana Kappa verwandelt souverän einen Strafstoß. RB-Trainerin motiviert von der Seitenlinie "Weiter, weiter!". Doch es sind die Gastgeberinnen, die noch eine Torchance erzielen. Zur Pause steht es 1:1.

Engagiertes Auftreten nach Trinkpause

Das von Nathalie Bischof seit 2009 trainierte U20-Team von Bayern München betritt zuerst den Platz und Bayern-Torhüterin Juliane Schmid wird gleich in der Anfangsphase geprüft. Allerdings kann RB keinen Nutzen daraus ziehen, dass das Spiel fast nur in der Bayernhälfte stattfindet. In der 65. Minute kommt für Emily Reissmann Angreiferin Medina Dešić ins Spiel. Drei Minuten später bekommt sie ihre erste Chance vor dem Bayern-Tor. Der Ball wird allerdings geblockt. In dem kampfbetonten Spiel foult Yvonne Weilharter in der 77. Minute eine Gegenspielerin. Der Freistoß aus der eigenen Hälfte landet bei Andrea Gravic, die an RB-Hüterin Schlüter vorbei den Ball im langen Eck unterbringt und so ihr Team zum 2:1 in der 78. Minute führt.

Nach der Trinkpause tritt RB engagiert auf. Doch es sind die Gastgeberinnen, die mit einem Tor von Julia Landenberger 3:1 die Führung ausbauen. Mit einem Doppelwechsel in der 85. Minute kommen für Frederike Kempe und Yvonne Weilharter Larissa Schreiber und Madlen Franke ins Spiel. Doch die Verstärkung führte zu keinem Tor. Auch in der Nachspielzeit hält die Bayernkeeperin und so kehrt RB mit einer 1:3 Niederlage aus München zurück.