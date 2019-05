RB Leipzigs Frauen sind Landespokalsieger

Flöha. In einer dramatischen Partie entschieden die Regionalliga-Frauen von RB Leipzig das Landespokalfinale gegen Phoenix Leipzig mit 3:2 nach Verlängerung für sich. Der Außenseiter aus der Landesliga war vor 1.125 Zuschauern in Flöha in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung gegangen, eher die höherklassige Mannschaft das Match in der Schlussphase der regulären Spielzeit noch egalisierte.