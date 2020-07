RB Leipzigs Frauen wollen „lieber eher als später“ in die 1. Bundesliga

Die erste Saison im deutschen Unterhaus geht vier Jahre nach dem Einstieg der RB-Damen in der Landesliga mit einer zunehmenden Professionalisierung einher. So wurde das Frauen-Team an die GmbH der Profi-Abteilung angegliedert. Ab der neuen Spielzeit tragen Kapitänin Marie-Luise Herrmann und Co. ihre Pflichtspiele zudem im Stadion am Bad in Markranstädt aus. Das Training findet künftig am Sportforum der Sportfakultät der Universität Leipzig statt. Dadurch wird die Nähe zum männlichen Profi- und Nachwuchsbereich nochmals untermauert. Trainerin Katja Greulich spricht im Interview über die Vorbereitung auf die neue Saison, den Rücktritt von Anja Mittag und die Ziele für die kommenden Jahre.

Die Corona-Pandemie hat die Planungen auch bei den RB-Damen gehörig durcheinander gebracht. Wie sieht der Sommerfahrplan aus?

Da die Liga erst Anfang Oktober beginnt, müssen wir schauen, wie wir das Team bestmöglich vorbereiten, ohne dass zu Beginn der Saison die Lust auf Fußball aufgrund von drei Monaten Vorbereitung abebbt. Daher haben wir die Vorbereitung in Phasen eingeteilt, wo es immer mal wieder auch Pausen geben wird. Seit Anfang Juli bieten wir zweimal wöchentlich ein spezielles Grundlagentraining an, der finale Trainingsstart ist am 24. August. Stand jetzt spielen wir das Landespokalfinale der vorangegangenen Saison noch am 30. August. Das ist vom Zeitpunkt in der Vorbereitung sicherlich nicht ideal, aber auch das werden wir seriös angehen. Alles in allem glaube ich, dass wir einen guten Plan haben. Wir werden am Ende gut gewappnet in die neue Spielzeit gehen.