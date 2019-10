RB Leipzigs Gegner Zenit St. Petersburg bezieht Steigenberger Hotel

Leipzig. RB Leipzigs nächster Champions-League-Gegner Zenit St. Petersburg ist in der Messestadt angekommen. Der Flieger des amtierenden russischen Meisters landete am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr am Flughafen Leipzig/Halle. Mannschaft und Betreuer wurden dann mit dem Bus zum noblen Steigenberger Grandhotel Handelshof in der Leipziger City gebracht, wo sie eine Hand voll Autogramm-Jäger gegen 14.15 Uhr in Empfang nahm. Am gefragtesten war dabei jedoch nicht einer der aktuellen Spieler, sondern Anatolij Tymoschtschuk, der in seiner Karriere unter anderen für den FC Bayern München auflief und mittlerweile Co-Trainer bei St. Petersburg ist.