RB Leipzigs Geisterspiele im TV? "Spielt doch maximal noch eine Rolle für die Quote"

Leipzig. Es sieht weiterhin schlecht aus für den hoffenden Fußball-Fan: Geht man nach den aktuellen Infektionszahlen, scheint eine Rückkehr ins Stadion immer weiter in die Ferne zu rücken. Während der Corona-Pandemie haben sich viele Anhänger der schönsten Nebensache der Welt vom Sport abgewendet. So auch einige Fans von RB Leipzig.

Gespaltene Reaktionen

Im Streitgespräch hatten vergangene Woche Dirk Rackwitz und Thomas Lehmann von den Sportfreunden Leipzig dargelegt, warum für sie der Fußball im Fernsehen unattraktiv beziehungsweise unverzichtbar ist. Die Reaktionen auf ihre Einstellung in den sozialen Netzwerken waren zwar geteilt, aber in einem Punkt sind sich RB Leipzigs Anhänger einig: Am liebsten schauen sie sich Spiele im Stadion an.

Einige konnten sich in die Gefühlswelt von Dirk Rackwitz hineinversetzen, der die Spiele der Roten Bullen diese Saison fast überhaupt nicht im Fernsehen verfolgt. So schrieb Twitter-Nutzer @HollySchaukel: „Ob man das Spiel vorm TV verfolgt oder nicht, spielt doch maximal noch eine Rolle für die Quote bzw. für die Erlöse der nächsten Medienrechtevergabe.“ Der Fan legt sich fest: „Für mich findet Fußball ausschließlich im Stadion statt.“ Und er macht noch ein anderes Problem aus: Die junge Fan-Generation droht abzuwandern.

Langfristig könnte Corona auch eine Auswirkung auf den Nachwuchs haben. Die nächste Generation zieht man mit dem aktuellen Konzept nicht vors Gerät. Für die gibt es bei Twitch&Co attraktivere Formate, wo sie als Fan/User auch interaktiv eingebunden werden. — 𝘋𝘪𝘯𝘨𝘴 (🏡) (@HollySchaukel) 16. April 2021

„Kein Stadionbesuch, kein Fußball“

Andere stellten sich eher auf die Seite von Thomas Lehmann, der sich sein Wochenende ohne Fußball überhaupt nicht vorstellen kann und die Leipziger regelmäßig im TV anfeuert. So auch @rotebetefreund, der versucht „alle Spiele per Sky/DAZN zu sehen“. Emotionaler sei es für ihn nur im Stadion. Doch nicht alle in seiner Familie teilen diese Meinung: „Mein Sohn hat sich schon ein ganzes Stück entfernt. Er ist da radikal. Kein Stadionbesuch, kein Fußball.“