RB Leipzigs Geschäftsführer Mintzlaff: „Nagelsmann hat keinen Grund, die Koffer zu packen“

Leipzig. RB Leipzigs kurze Fußballhistorie ist eher von Erfolgen als von Misserfolgen geprägt. In fünf Jahren Bundesliga mischen die Roten Bullen nicht nur in den oberen Tabellenplätzen mit, sondern ärgern auch international große Clubs. Zuletzt schafften sie es, sich durch eine schwierige Champions-League-Gruppe durchzukämpfen und sich für das Achtelfinale in der Königsklasse zu qualifizieren. RB Leipzigs Sportdirektor Oliver Mintzlaff machte bei „Sky90 – Die Unibet-Fußballdebatte“ aber klar: „Wir haben jetzt den Anspruch, dass wir uns nicht mehr nur international qualifizieren möchten, sondern wir wollen konkret Champions League spielen.“ Anzeige

„Nagelsmann könnte mit RB nächsten Schritt gehen“

Allein die Gruppenphase überstanden zu haben – man bedenke: unter den Gegnern waren Manchester United und Paris Saint-Germain – sei ein ambitioniertes, aber realistisches Ziel gewesen, so der Geschäftsführer. „Von einem Titel zu sprechen oder uns das als Ziel zu setzen, ist ein Stück weit zu hoch gegriffen“, bleibt Mintzlaff aber auf dem Boden der Tatsachen. Dennoch hat man den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen: „Wenn du oben stehst, willst du auch oben bleiben.“

Vergangene Saison war RB Leipzig Weihnachtsmeister. Dieses Jahr klappt es zumindest mit diesem Titel nicht mehr. Dass das allerdings nicht maßgeblich für den Rest der Spielzeit ist, und auch keine Garantie auf den Meistertitel ist, weiß auch der RB-Funktionär. „Wir wären gerne oben geblieben und Meister geworden. Aber wir haben auch gesehen, was es noch alles braucht, um wirklich über die gesamte Saison oben bleiben zu können.“ Ohne die Konstanz, über eine gesamte Saison abzuliefern, an 34 Spieltagen Topleistungen zu bringen, wäre es vermessen, über Titel zu sprechen.", so Mintzlaff.

Die Rolle des Trainers auf diesem Weg Richtung Meisterschale ist für Michael Ballack eine tragende. „Nagelsmann traue ich das zu. Er ist zwar noch jung und unerfahren, aber vom Typ her und mit seiner Qualität, wie er über Fußball spricht und wie er sich gibt, könnte er mit RB diesen nächsten Schritt gehen“, so der ehemalige Nationalspieler. Er sieht in dem 33-jährigen Coach langfristig das Gesicht des Verein. Aber wie langfristig soll das laufen? Denn an dem jungen Erfolgstrainer sollen auch schon andere Klubs wie Borussia Dortmund interessiert sein.

„Wir mussten sicherstellen, dass es irgendwie weitergeht“

Diese Sorgen hat Geschäftsführer Mintzlaff (noch) nicht: „Das ist für uns kein Thema. Nagelsmann hat sich genauso bewusst für RB entschieden, wie auch wir uns sehr früh für ihn.“ Mit dem gebürtigen Bayer hat der Leipziger Bundesligist einen Vierjahresvertrag abgeschlossen. Demnach ist Nagelsmann bis 2023 als Trainer der Messestädter vorgesehen. „In den ersten anderthalb Jahren ist er ins Champions-League-Halbfinale eingezogen und in der Bundelsiga Dritter geworden. Jetzt hat er es auch geschafft, sich durch eine sehr schwierige Gruppe durchzusetzen und ins Achtelfinale zu kommen“, lobt Mintzlaff den Bullen-Coach. Er fühle sich wohl bei RB Leipzig, die Stimmung im Trainerteam würde passen. „Es gibt für ihn keinen Grund, warum er nach der kurzen Zeit den Koffer packen sollte.“

Die Corona-Krise ist auch an RB Leipzig nicht ohne Schaden zu hinterlassen vorbeigeschrammt. Der Leipziger Verein muss mit hohen Verlusten rechnen. Auch persönlich habe sich die Pandemie ausgewirkt, sagt Oliver Mintzlaff. „Man relativiert einige Sachen, die gerade in diesem hektischen Fußball-Business überbewertet werden. Manchmal muss man eben innehalten und schätzen, dass man gesund ist. Man kann eben doch sehr zufrieden sein mit dem, was man hat und erleben darf.“