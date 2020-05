RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erleichtert über Bundesliga-Wiederbeginn

Erleichtert hat RB Leipzig s Geschäftsführer Oliver Mintzlaff auf die guten Nachrichten aus Berlin reagiert. Am Nachmittag hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder beschlossen, dass die Fußball-Bundesliga ihren Spielbetrieb noch im Mai ohne Zuschauer wieder aufnehmen darf. „Wir freuen uns natürlich sehr. Wir haben lange darauf hin gearbeitet“, erklärte der 44-Jährige in einer Videokonferenz mit Medienvertretern.

Mintzlaff geht fest davon aus, dass der Spielbetrieb am 15. und 16. Mai wieder starten kann und dass es dort weitergeht, wo die Liga aufgrund der Corona-Pandemie im März pausieren musste. Die erste ausgefallene Partie der Nagelsmann-Elf war das Heimspiel gegen den SC Freiburg am 14. März.

Peter Gulacsi: Der RB-Stammtorhüter wurde 2008 von der U23 des FC Liverpool verpflichtet und stand in den folgenden Jahren insgesamt 28-mal im Kader der ersten Mannschaft in der Premier League (ohne Einsatz). Als der Ungar am 30. Spieltag der Saison 2012/13 das letzte Mal auf der Bank der Reds saß, leistete ihm der heutige Kapitän Jordan Henderson dort Gesellschaft. Noch heute ist Gulacsi großer Liverpool-Fan. ©

„Extremst diszipliniert“ an Hygienevorschriften halten

Zudem berichtete Mintzlaff, dass sich die Mannschaft dagegen entschieden habe, während der einwöchigen Corona-Quarantäne vor dem Wiederbeginn in ein Hotel umzuziehen. Stattdessen wollen Timo Werner, Marcel Sabitzer & Co ab dem Wochenende in der Akademie an Cottaweg Quartier beziehen. In Einzelzimmern natürlich. Mintzlaff erwartet, dass sich alle Beteiligten „extremst diszipliniert“ an die geltenden Hygienevorschriften halten. Der Club hat extra eine Task Force gegründet, die die Hygieneprozesse immer wieder analysiert und gegebenenfalls nachjustiert.