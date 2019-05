RB Leipzigs gesperrter Kevin Kampl verspricht Bayern München ein schweres Spiel

Leipzig. RB Leipzigs Kevin Kampl verspricht dem FC Bayern München für das Duell am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in der Red-Bull-Arena ein hartes Duell: „So wie ich unseren Trainer kenne, werden wir in den beiden letzten Bundesliga-Spielen Vollgas geben. Ralf Rangnick lässt nie nur mit 70, 80 Prozent oder taktischem Geplänkel spielen. Jetzt haben wir unser letztes Heimspiel, und freuen uns sehr darauf, der besten Mannschaft zeigen zu können, dass wir Selbstvertrauen haben. Wir gehen das Spiel gegen die Bayern mit 100 Prozent an und versuchen sie zu schlagen, ist doch klar", sagte der Mittelfeld-Spieler im Interview mit Sport Bild (Print).

Kampl wird nach seiner fünften gelben Karte beim spektakulären 3:3-Unentschieden am Freitag gegen Mainz fehlen und räumte ein, dass ihn die Sperre mit Blick auf das letzte Heimspiel der Saison besonders wurmt: "Dass ich jetzt gegen Bayern gelbgesperrt bin, ärgert mich natürlich umso mehr. Als Spieler will man sich immer mit den Besten messen und seiner Mannschaft helfen. Insbesondere dann, wenn wir in dieser Partie noch Einfluss auf den Ausgang der Meisterschaft nehmen und die Liga spannend halten können." RB Coach Ralf Rangnick wollte den Ausfall bereits kurz nach der Partie gegen Mainz nicht zu hoch hängen: "Es ist wichtiger, dass er im Pokalfinale spielen kann."

Kampl drückt Borussia Dortmund die Daumen

Dort bekommt Kampl am 25. Mai höchstwahrscheinlich eine neue Chance, sich gegen den Deutschen Rekordmeister zu beweisen. Auch für den 28-Jährigen wäre die Teilnahme am Endspiel eine Premiere. Zwar qualifizierte er sich 2015 bereits mit Borussia Dortmund für das Spiel im Olympiastadion, musste die Niederlage gegen den VfL Wolfsburg aber ebenfalls wegen einer Sperre von draußen verfolgen: "Dass ich nicht selbst spielen durfte, war der bitterste Moment in meiner Karriere“, verriet Kampl im Interview.

Trotz dieser unerfreulichen Erinnerung an seinen früheren Arbeitgeber drückt der Mittelfeldspieler im Meisterschaftsrennen Borussia Dortmund die Daumen: "Als ehemaliger Dortmunder Spieler und Fan in Kindertagen, würde ich mich für den BVB freuen."

