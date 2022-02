RB Leipzigs Haidara zu England-Gerüchten: "Warum soll ich alles wegschmeißen?"

Leipzig. Während er mit Mali beim Afrika Cup an den Start ging, blühten in Europa die Spekulationen und Amadou Haidara. RB Leipzigs Mittelfeldspieler galt als heißer Wechselkandidat, wurde unter anderem mit Newcastle United und dem von Ralf Rangnick trainierten Manchester United in Verbindung gebracht. Seit Mittwoch steht der 24-Jährige nun wieder mit seinen Kollegen am Cottaweg auf dem Trainingsplatz. Und bekannte nach der ersten gemeinsamen Einheit: Ein Abflug Richtung Insel kommt für ihn im Moment nicht in Frage. Anzeige

"Wenn sich das Transferfenster öffnet, beginnen die Gerüchte. Natürlich ist die Premier League sehr interessant. Viele Spieler wollen dort ihr Talent unter Beweis stellen", so Haidara im Rahmen eines Mediengesprächs. "Aber ich weiß, wo ich bin und wo ich hingehöre. Ich fühle mich sehr wohl hier, habe noch Vertrag (bis 2025, d. Red.). Ich bin mit meiner Entwicklung in Leipzig sehr zufrieden, Ich habe Ziele, die ich auch hier erreichen will. Warum soll ich alles wegschmeißen, was ich hier habe, und in eine Sache gehen, wo ich mir vielleicht nicht sicher bin?"

Statt Träumen vom Ausland nachzuhängen, will sich Haidara nach dem frühen Aus im Afrika Cup (das klar favorisierte Mali schied im Achtelfinale nach Elfmeterschießen gegen Äquatorial-Guinea aus) auf das Tagesgeschäft beim Bundesligisten konzentrieren. Dort heißt die nächste Aufgabe bekanntlich Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr). "Ich gehe nicht davon aus, dass ich in der Startelf stehen werde", so der Kicker. "Aber das entscheidet der Trainer. Wenn ich gebraucht werde, bin ich bereit zu helfen." Einen Kräfteverschleiß durch das Turnier spüre er nicht. "Ich bin ja daran gewöhnt, während der Saison für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich bin nicht ausgepowert."